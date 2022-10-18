Galatasaray üstünlüğünü koruyamıyor!

Galatasaray, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor.9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılılar, sadece 53 dakikalık kısımda skor olarak öndeydi.Galibiyet gollerini oyunun son bölümünde bulan Galatasaray, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.Bu sezon ligde 9 maçta sadece 10 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde de 7 gol gördü.