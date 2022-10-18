Galatasaray üstünlüğünü koruyamıyor!

Bu sezon istediği gibi başlayamayan Galatasaray, rakiplerine oyun anlamında da üstünlük kuramıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray üstünlüğünü koruyamıyor!
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18 Ekim 2022 11:13
Galatasaray, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor.

9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılılar, sadece 53 dakikalık kısımda skor olarak öndeydi.

Galibiyet gollerini oyunun son bölümünde bulan Galatasaray, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.

Bu sezon ligde 9 maçta sadece 10 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde de 7 gol gördü. 

 
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