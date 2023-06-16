Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme geliyor.
Transfer listesinde genç oyunculara da yer veren sarı kırmızılılar, Uruguay ekibi Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz'ı yakından takip ediyor.
Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken 20 yaşındaki orta saha için soruşturma yapan sarı-kırmızılılar, teklif yapmaya hazırlanıyor.
Braga'nın peşinde olduğu genç oyuncu, ülkesi Uruguay'da Lucas Torreira'nın varisi olarak gösteriliyor.
MUSLERA DA DEVREDE
Uruguay basını, genç oyuncu için Muslera'nın devreye girmesiyle G.Saray'ın transferde avantajlı olacağını vurguladı.
20 YAŞINDA 129 PROFESYONEL MAÇ
Genç yıldız adayı kendinden milli takımında söz ettirdi. Fabricio Diaz, U20 Dünya Şampiyonası'nda 8 maçta 5 gol attı.
Diaz genç yaşına rağmen kariyerinde 129 maçta görev aldı. 20 yaşındaki orta saha 2023 yılında Liverpool FC ile 10 maçta görev aldı.
Transfer listesinde genç oyunculara da yer veren sarı kırmızılılar, Uruguay ekibi Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz'ı yakından takip ediyor.
Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken 20 yaşındaki orta saha için soruşturma yapan sarı-kırmızılılar, teklif yapmaya hazırlanıyor.
Braga'nın peşinde olduğu genç oyuncu, ülkesi Uruguay'da Lucas Torreira'nın varisi olarak gösteriliyor.
MUSLERA DA DEVREDE
Uruguay basını, genç oyuncu için Muslera'nın devreye girmesiyle G.Saray'ın transferde avantajlı olacağını vurguladı.
20 YAŞINDA 129 PROFESYONEL MAÇ
Genç yıldız adayı kendinden milli takımında söz ettirdi. Fabricio Diaz, U20 Dünya Şampiyonası'nda 8 maçta 5 gol attı.
Diaz genç yaşına rağmen kariyerinde 129 maçta görev aldı. 20 yaşındaki orta saha 2023 yılında Liverpool FC ile 10 maçta görev aldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ