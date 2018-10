Galatasaray, ünlü yayıncıyı kadrosuna kattı - Pervin "MrsPera" Kimdir

Galatasaray Esports PUBG kadrosuna bir kişiyi daha kattı

Pervin "MrsPera" Demirtaş Kimdir?

Twitch'te yaptığı PUBG yayınlarıyla ünlenen Pervin "MrsPera" Demirtaş, Galatasaray Esports PUBG kadrosuna beşinci oyuncu olarak katıldı. PUBG oyununda gösterdiği yüksek performans ile Twitch üzerinde kısa süre 14.000 takipçiye ulaşan MrsPera artık Espor alanında da sahne alacak.Pervin "MrsPera" Demirtaş, 1994 yılında doğdu. Aslen Antalya/Aksekili olan MrsPera, Manisa/Turgutlu'da yaşıyor. 2014'den beri oyun ve yayıncılık dünyası içerisinde yer alan Demirtaş, 2016 Aralık ayında şu anda kullandığı "MrsPera" twitch kanalının ilk hali olan "Pera_official" açarak kendi kariyerine yön vermeye başladı. Yayınlarında daha çok PUBG ve CS:GO oynayan yayıncıyı zaman zaman FIFA ve Heroes of the Storm oynarken de görebilirsiniz.Pervin "MrsPera" Demirtaş'ın twitch kanalı şu anda 14.000 üzerinde takipçi ile 275.000 izlenmeyi aşmış durumda. Kanalaulaşabilirsiniz.Hasta bir Galatasaray taraftarı olan MrsPera, artık gönül verdiği renklerin formasını PUBG sahnesinde göstereceği performans ile terletecek. MrsPera'nın katılmasıyla birlikte Galatasaray Esports'un PUBG takım kadrosunun yeni hali şu şekilde;Galatasaray Espor, PUBG takımını duyurdu.🔸 Orhun "iMCMV" Büyükkapucu🔸 Enes ''imNs'' Bulazar🔸 Furkan "NotteFuria" Kılınç🔸 Tolga "RETIREDfps" Türe🔸 Pervin "MrsPera" Demirtaş🔸 Can "FransizJean" Soylu (Koç)Galatasaray Esports PUBG takımının en yakındaki maçı yarın oynanacak Starladder PUBG MENA Bölgesel elemesi olacak. Bakalım MrsPera'lı Galatasaray PUBG 1. Ligi yolundaki ilk adım olan bölgesel elemeden nasıl bir sonuç ile ayrılacak.