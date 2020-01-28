Galatasaray, UNICS Kazan'ı konuk edecek

ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 4. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, UNICS Kazan'ı ağırlayacak.

Haber; AA
Galatasaray, UNICS Kazan'ı konuk edecek
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28 Ocak 2020 13:57
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 4. haftasında G Grubu'nda çarşamba günü Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Son 16 turunda grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, averajla son sırada yer alıyor. UNICS Kazan ise 2 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Rus ekibi sahasında 94-69 kazanmıştı. Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'nda UNICS Kazan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bu kulvarda oynanan 5 maçta da Galatasaray galibiyet elde edemedi.

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