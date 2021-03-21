Galatasaray umutlarını '7' bitirdi!

Şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda Galatasaray, yenik duruma düştüğü 10 maçı lehine çevirmesini bilmiş ve +22 puanı hanesine yazdırmıştı. İlk golü yediği 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, devreyi 1-0 yenik kapadığı Başakşehir maçını 2-1 kazanıp mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon ise Galatasaray geri düştüğü maçlarda kendisinden beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremedi.



Sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği karşılaşmalarda sadece Sivasspor'dan 1 puan alabilirken 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray, 15 deplasman maçının 10'unu kazanırken, iç sahadaki galibiyet sayısı 9'da kaldı. Cimbom son iki şampiyonlukta Aslantepe'de hiç yenilmemişti.



