Galatasaray, Umut Bozok için masaya!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Umut Bozok, gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da şov yapan 25 yaşındaki forvet ve kulübüyle yeniden temasa geçilecek.
BİR SÜREDİR İSTANBUL'DA
Lorient forması giyen Umut Bozok, bir süredir İstanbul'da bulunuyor.
G.Saraylı kimliğiyle bilinen Umut, Aslan'a sıcak bakıyor. Geçen sezon 41 maçta 20 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da şov yapan 25 yaşındaki forvet ve kulübüyle yeniden temasa geçilecek.
BİR SÜREDİR İSTANBUL'DA
Lorient forması giyen Umut Bozok, bir süredir İstanbul'da bulunuyor.
G.Saraylı kimliğiyle bilinen Umut, Aslan'a sıcak bakıyor. Geçen sezon 41 maçta 20 gol kaydetti.