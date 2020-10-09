Galatasaray, Ümit Milliler ile karşılaşacak

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 17.00'de Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Ümit Milliler ile karşılaşacak
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09 Ekim 2020 08:21
Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe günü yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Daha sonra akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 17.00'de Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.

 



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