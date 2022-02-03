Galatasaray, UEFA listesini değiştirdi!

Galatasaray, UEFA listesini bildirdi. Sakatlığı bulunan Diagne ile birlikte takımdan ayrılan Luyindama ve Yedlin listeden çıkarıldı. Yerine 3 isim eklendi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, UEFA listesini değiştirdi!
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03 Şubat 2022 14:11
Galatasaray'da UEFA listesi netleşiyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı ekipte son olarak Mbaye Diagne'nin yerine Bafetimbi Gomis, UEFA listesine dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle UEFA listesinden çıkarılan Senegalli oyuncu yerine yeni transfer Bafetimbi Gomis söz konusu listeye eklendi.

Sarı kırmızılı ekipte Bafetimbi Gomis'in yanı sıra diğer yeni transferler Inaki Pena ve Erick Pulgar da UEFA listesine dahil edildi.

Mbaye Diagne ile birlikte listeden çıkarılan diğer isimler ise DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama oldu

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