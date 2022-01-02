Galatasaray ucuza bitirmek istiyor: Emil Ceide

Scout ekibinin önerdiği ve Fatih Terim'in onayladığı isimler üzerinde bir çalışma yapan Galatasaray, son olarak Rosenborg'un 20 yaşındaki oyuncusu Emil Konradsen Ceide'yi gündeme aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray ucuza bitirmek istiyor: Emil Ceide
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02 Ocak 2022 14:02
Genç oyuncu operasyonunu hız kesmeden sürdürme kararı alan Galatasaray'da, scout ekibi tarafından önerilen ve teknik direktör Fatih Terim'den onay alan isimler için hummalı bir çalışma var. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de, Rosenborg forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide...

Her iki çizgide de görev yapabilen sağ ayaklı oyuncunun, kulübüyle 2 yıllık daha mukavalesi var. Norveç'in tüm alt yaş kategorilerinde görev yapan Ceide'nin, 450 bin Euro civarında tahmini piyasa değeri bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadroya dahil ederek, geleceğe yatırım yapmak istiyor.

Kuzey pazarı genişliyor

Sadece Norveç Ligi'nden en az 4 oyuncuyu yakından takip eden ve transfer görüşmesi yapan Galatasaray'da, Kuzeyli oyunculara özel bir ilgi var. Bu bölgede ciddi bir scout taraması yapan Sarı-Kırmızılılar, hem maliyeti düşük hem de potansiyeli olan isimleri kadrosunda toplayarak onlardan hem sahada yararlanmanın hem de ileride çok daha büyük rakamlara satmanın hesaplarını yapıyor.

20 yaşındaki Norveçli yetenek Ceide, Rosenborg'un en potansiyelli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.




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