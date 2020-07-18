Süper Lig'de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek isteyen Galatasaray ile iddiası kalmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Marcelo Saracchi, 81. dakikada frikikten Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray, 3,5 yıl aradan sonra frikikten Emre Akbaba ile gol bulmuş oldu. Göztepe'nin tek golü Stefano Napoleoni'den geldi.Galatasaray'ın ikinci yarıda kazandığı penaltıda Adem Büyük, Beto'ya takıldı. Ancak Beto'nun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle tekrarlanan penaltıda Younes Belhanda da üst direği nişanladı.Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 55'e yükseltti. Göztepe 39 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. Göztepe, Sivasspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 33. haftasında İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen Ryan Donk ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, karşılaşmaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı takımda büyük umutlarla transfer edilen Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.Mario Lemina ise Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı.Bu arada iki takımın futbolcuları maç öncesinde düzenlenen seremoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.Galatasaray sahasında bu sezon son maçını oynarken, Fatih Terim'in öğrencileri maça daha etkili başladı. İlk düdükten itibaren topun kontrolünü eline alan Galatasaray, Göztepe kalesinde gol aradı. Galatasaray oyuna etkili başlamasına rağmen seyir zevki olarak tempolu bir oyun oynanmadı. Yavaş akan oyunda, zaman zaman Göztepe de pozisyonlar bulmaya çalıştı. Galatasaray ilk yarıda Emre Akbaba ve Adem Büyük ile rakip kalede etkili oldu.Daha iyi oynayan Galatasaray aradığı golü de buldu ancak VAR'A takıldı. Galatasaray karşılaşmanın 22. dakikasında Adem Büyük'ün golüyle öne geçti. Ancak VAR hakemi Zorbay Küçük, orta hakem Koray Gençerler'e pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Kenara giderek pozisyonu izleyen Koray Gençerler, kaleci Beto'dan topu kapan ve boş kaleye meşin yuvarlağı yuvarlayan Adem Büyük'ün Portekizli isme faul yaptığı gerekçesiyle bu golü iptal etti. İlk yarıda gol olmayınca soyunma odasına eşitlikle gidildi.İkinci yarı oldukça ilginç bir şekilde başladı. Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan onay gelmesinin ardından Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçti. Adem Büyük'ün kullandığı penaltıda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle Portekizli kaleciye sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan penaltı için Younes Belhanda topun başına geçti. Galatasaray'ın Faslı ismi, penaltıda üst direği nişanlandı ve sarı-kırmızılılar, tekrarlanan vuruşta da gole ulaşamadı.İkinci yarının başından itibaren gol için bastıran Galatasaray, 60. dakikada istediğine ulaştı. Michael Seri'nin kullandığı serbest vuruşu Göztepe savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Saracchi'nin gelişine harika vuruşu ağları havalandırdı.Karşılaşmanın 65. dakikasında ceza sahasında oluşan karambolün ardından kale önünde bir anda topla buluşan Napoleoni, gelişine vuruşu ile ağları sarstı. Maçın hakemi Koray Gencerler golü verirken, VAR odasında hakem Zorbay Küçük, izleme önerisinde bulundu. Gencerler, VAR kontrolünde Halil Akbunar'ın gol öncesinde yaptığı ortanın ardından Marcelo Saracchi'ye faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.Galatasaray'ın öne geçmesinin ardından oyundan düşerken, Göztepe golün sinyallerini vermeye başladı. Attığı ilk golde VAR'a takılan Göztepe, 77. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Napoleoni'nin şutu ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.Skorun berabere olmasının ardından Galatasaray oyuna yeniden ağırlığını koydu. Beto'nun koruduğu kaleye yüklenmeye başlayan Galatasaray, yine harika bir golle 2-1 öne geçti. 81. dakikada Frikik atışını gole çeviren Emre Akbaba, Galatasaray adına skoru 2-1 yaptı. Emre Akbaba böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.Galatasaray, Emre Akbaba'nın golünden sonra oyunda yine tempo düşürdü. Göztepe son anlarda beraberlik golünü ararken, konuk ekip 90+6. dakikada Halil ile direğe takıldı. Galatasaray, Göztepe savunmasının boş yakalamasının ardından 90+7. dakikada Yunus Akgün ile durumu 3-1 yaptı. Süper Lig'de ilk kez gol atan Yunus Akgün maçın skorunu belirledi.4. dakikada Seri'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleye yönelen topu Beto son anda uzak köşeden kornere çeldi.17. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.22. dakikada Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.44. dakikada kaleci Okan Kocuk'un pasında araya giren Mossoro'nun ceza sahasına girerek, yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.45+3. dakikada Ömer Bayram'ın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.47. dakikada Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede Feghouli'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada topun başına geçen Adem Büyük'ün yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak Koray Gençerler, VAR hakemlerinin uyarısının ardından Beto'nun çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. 50. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.60. dakikada Galatasaray öne geçti. Seri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Soner Aydoğdu'nun kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Saracchi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla gelişine yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.65. dakikada Göztepe'nin attığı gol iptal edildi. Halil Akbunar'ın uzun pasında sol kanatta Tripic topla buluştu. Bu oyuncunun ortasında arka direkte Andre Castro kafayla meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına indirdi. Soner Aydoğdu'nun dokunduğu top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen müsabakanın hakemi Koray Gençerler, Halil Akbunar'ın Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.77. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Murat Paluli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Napoleoni'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.81. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Emre Akbaba'nın ceza yayının sağından sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-1.90+4. dakikada Soner Aydoğdu'nun havadan pasında Atınç Nukan arka direkte topu Halil Akbunar'a indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Topu önünde bulan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.90+7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin savunmanın arkasına pasında Taylan Antalyalı topa hareketlendi. Kaleci Beto ile karşı karşıya gelen Taylan, meşin yuvarlağı solunda uygun durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.Stat: Türk TelekomHakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇiçekGalatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 90 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (Dk. 89 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 90+5 Yunus Akgün), Ömer Bayram (Dk. 89 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Çalık)Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Borges), Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko (Dk. 62 Castro), Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), NapoleoniGoller: Dk. 60 Saracchi, Dk. 81 Emre Akbaba, Dk. 90+7 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 77 Napoleoni (Göztepe)Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray), Dk. 45 Atınç Nukan, Dk. 49 Beto (Göztepe)