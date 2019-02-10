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Galatasaray U21, ilk derbide Trabzonspor'u devirdi!

Galatasaray U21 Takımı, Trabzonspor U21 takımını geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray U21, ilk derbide Trabzonspor'u devirdi!
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10 Şubat 2019 14:00
U21 Süper Ligi'nde haftanın dev maçında 46 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 36 puanı bulunan Trabzonspor'u ağırladı. Sarı kırmızılı gençlerimiz, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray U21, 8. dakikada Talha'nın golü ile 1-0 geri düştüğü maçta 37. dakikada Recep ve 90. dakikada Metehan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray'da Çekdar Orhan, 16. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Fatih Terim maçı izledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maçı izledi.

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