Galatasaray U19'da isyan: "Hakem bize "lan"lı konuştu"

Galatasaray televizyonuna konuşan U-19 takımı kaptanı Metehan Baltacı karşılaşmanın hakemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray U19'da isyan: 'Hakem bize 'lan'lı konuştu'
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14 Temmuz 2021 08:36
U19 Gelişim Ligi finalinde şampiyon Trabzonspor oldu. Finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Bordo-mavililer, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluğa ulaşan takım oldu.

Maçın ardından Galatasaray televizyonuna konuşan Eren Aydın ile Metehan Baltacı karşılaşmanın hakemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Maçın hakeminin kendilerine 'lan' ifadesini kullandığını söyleyen Metehan Baltacı, "Kaptan olarak itiraz ediyorum bana lanlı lunlu konuşuyor. Bir hakemin bize böyle gelmesi yanlış. Biz Galatasaray Kulübü'nün oyuncusuyuz. 'Sizin yaşınız kadar benim maçım var' diyerek bizi küçümseyen ifadeler kullandı" dedi.


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