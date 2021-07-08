Galatasaray U-19, Kasımpaşa U-19'u uzatmada yendi ve finale çıktı!

TFF U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off yarı final mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa U-19 ile karşı karşıya geldi.
Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0 sonuçlandı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Galatasaray U-19 1-0 kazandı ve finale yükseldi.
Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz kaydetti.
Galatasaray, Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle 13 Temmuz'da Final'de karşılaşacak.
Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0 sonuçlandı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Galatasaray U-19 1-0 kazandı ve finale yükseldi.
Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz kaydetti.
Galatasaray, Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle 13 Temmuz'da Final'de karşılaşacak.