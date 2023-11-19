Galatasaray, TÜRŞAD'a set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, TÜRŞAD'a set vermedi!
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19 Kasım 2023 16:00
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Kaan Bülbül, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Lecat, Selim Demir, Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer)

Setler: 25-12, 25-22, 25-19

Süre: 77 dakika (20, 30, 27)

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