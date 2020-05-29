Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda idman yapacak!

Galatasaray sezon başlamadan sessizliğe alışacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncuların ligin kalan bölümüne adaptasyonu için her türlü detayı düşünüyor. Deneyimli teknik adam, oyuncuların sessiz ortama alışması için önümüzdeki günlerde antrenmanların bir bölümünü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirecek.Terim bu şekilde futbolcuları sessiz ortama alıştırmaya çalışacak. Stattaki antrenmanlarda çift kale maçlara ağırlık verecek olan sarı-kırmızılıların teknik patronu böylece oyuncularını lig maratonuna daha iyi adapte edecek.Deneyimli teknik adamın bu kararı almasında pandemi sonrası maçlara ilk olarak start veren Bundesliga'daki sonuçların da etkili olduğu belirtildi. Seyircisiz başlanan Alman Ligi'nde deplasman takımlarının hegemonyası, sarı-kırmızılı teknik kadro için de refarans oldu. Ligde bütün maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle ev sahibi avantajı kaybolacağı için Terim, öğrencilerine bu durumu anlatıyor.Galatasaray, kalan 8 haftanın 5'ini rakip sahada oynayacak. Sarı-kırmızılılar; Rize, Başakşehir, Alanya, Ankaragücü ve Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarını ise Türk Telekom Stadı'nda yapacak.