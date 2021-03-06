Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına Güneş Enerji Santrali kuruyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak
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06 Mart 2021 15:55
Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor." denildi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.



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