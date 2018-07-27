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Galatasaray Tunus'ta kasayı dolduracak

Galatasaray, Club African ile oynayacağı maçta önemli bir gelir de elde edecek.

Kaynak: Sabah
Galatasaray Tunus'ta kasayı dolduracak
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27 Temmuz 2018 09:28
Tunus'ta Club African ile bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bu mücadeledeyle kasasını da dolduracak.

Galatasaray'ın Club Afircan ile oynayacağı maçın kulüübn kasasına yaklaşık 140 bin euro girecek.

Sarı-kırmızılı takım 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.

Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.



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