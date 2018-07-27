Galatasaray Tunus'ta kasayı dolduracak

Tunus'ta Club African ile bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bu mücadeledeyle kasasını da dolduracak.
Galatasaray'ın Club Afircan ile oynayacağı maçın kulüübn kasasına yaklaşık 140 bin euro girecek.
Sarı-kırmızılı takım 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.
Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.
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Galatasaray'ın Club Afircan ile oynayacağı maçın kulüübn kasasına yaklaşık 140 bin euro girecek.
Sarı-kırmızılı takım 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.
Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın