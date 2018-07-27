Galatasaray Tunus'ta kasayı dolduracak

Tunus'taile bir hazırlık maçı oynayacak, bu mücadeledeyle kasasını da dolduracak.Galatasaray'ın Club Afircan ile oynayacağı maçın kulüübn kasasına yaklaşık 140 bin euro girecek.Sarı-kırmızılı takım 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.