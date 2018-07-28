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Galatasaray, Tunus'ta ilk idmanını yaptı

Galatasaray, Club Africain ile Tunus'ta oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: Eurohoops
Galatasaray, Tunus'ta ilk idmanını yaptı
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28 Temmuz 2018 12:42
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Tunus temsilcisi Club Africain ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi sabah idman yaptı.

Sarı-kırmızılılar mücadelenin yapılacağı Rades Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana stabilizasyon hareketleriyle başladı.

Dinamik ısınma ve beşe iki dar alan oyunuyla idmana devam edildi. Sonraki bölümde sınırlı alanda kontrol pas ve tek pas dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray ile Club Africain arasındaki karşılaşma 28 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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