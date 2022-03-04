Galatasaray tüm Türkiye'yi tarıyor!

Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile yönetiminde çalışan scout ekibi, tüm Türkiye'de yetenek avına çıktı.



Sportif Direktör Sensibile'nin scout yardımcısı Adriano, Türkiye'deki tüm ligleri tarayarak genç oyuncu havuzu oluşturuyor. Adriano'nun, özellikle kiralık olarak gönderilen birçok oyuncu hakkında son derece olumlu raporlar hazırladığı belirlendi. Sensibile, Torrent ve Adriano, bu havuzdan öne çıkan oyuncuların transferi konusunda ilerleyen dönemde yönetime rapor sunacak.



İşi sıkı tutuyorlar



Takımın ligde yakaladığı havanın bozulmasını istemeyen Galatasaray Yönetimi, bu kez işleri sıkı tutuyor. Başkan Elmas'ın talimatıyla, geçen aylara yönelik futbolcu alacaklarının bir kısmının hesaplara yatırıldığı öğrenildi. Ayrıca yeni galibiyet serisi için oyunculara ekstra prim verilmesi gündemde. Sarı-Kırmızılı yönetimin, bugünkü idmanda takımı Florya'da ziyaret etmesi bekleniyor.





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