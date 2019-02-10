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Galatasaray tribünleri Sala'yı unutmadı

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Emiliano Sala'yı unutmadı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray tribünleri Sala'yı unutmadı
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10 Şubat 2019 19:08
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaştığı maçta taraftarlar özel bir pankart açıldı.

Sarı-kırmızılı tribünler, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı uçak kazasının ardından hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'yı unutmadı.

Galatasaray tribünlerinde maç öncesi ''Huzur içinde uyu Emiliano Sala'' pankartı açıldı.



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