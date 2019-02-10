Galatasaray tribünleri Sala'yı unutmadı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaştığı maçta taraftarlar özel bir pankart açıldı.
Sarı-kırmızılı tribünler, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı uçak kazasının ardından hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'yı unutmadı.
Galatasaray tribünlerinde maç öncesi ''Huzur içinde uyu Emiliano Sala'' pankartı açıldı.
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Sarı-kırmızılı tribünler, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı uçak kazasının ardından hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'yı unutmadı.
Galatasaray tribünlerinde maç öncesi ''Huzur içinde uyu Emiliano Sala'' pankartı açıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın