Galatasaray, tribünde de lider!

Galatasaray, bu sezon NEF Stadı'ndaki 7 karşılaşmada 44 bin 575 ortalamayla oynadı. Bu rakam Fenerbahçe'de 35 bin 369, Beşiktaş'ta 30 bin 389, Trabzonspor'da ise 26 bin 362 oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, tribünde de lider!
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13 Ocak 2023 10:08
Fenerbahçe zaferiyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran G.Saray, taraftarı önünde Hatayspor'u ağırlayacak. Önündeki 5 haftada 4 karşılaşmasını iç sahada oynayacak Aslan'ın, bu süreçte en büyük destekçisi yine dolu tribünler olacak.

Deplasman yasağı nedeniyle Kadıköy'e gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Hatayspor maçında Nef Stadyumu'na akın edecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de satışa çıkan 8 bin bilet anında tükendi.

Tribünler, derbi zaferinden dolayı Galatasaraylı oyuncuları özel olarak kutlayacak ve tezahüratta bulunacak.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SEZON REKORU KIRILDI

Bu sezon Galatasaray, Nef Stadı'nda (52.280) 7 maçta 44 bin 575 seyirci ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş derbisi 49 bin 788 kişiyle sezonun en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ezeli rakiplerine de fark attı. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda (50.530) ortalama 35 bin 369 seyirciyi tribüne çekerken bu rakam Vodafone Park'ta (42.590) Beşiktaş için 30 bin 389, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde (40.782) de Trabzonspor adına 26 bin 362 oldu. 

 

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