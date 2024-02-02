Galatasaray, Vinicius'u açıkladı!

Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'un transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Galatasaray, bu transfer için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius da 600 bin euro maaş ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Galatasaray, bu transfer için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius da 600 bin euro maaş ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."