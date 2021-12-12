Galatasaray transferin masraflarını çıkardı!

Sezona 11 yeni isim ve gençleştirme harekatıyla giren Galatasaray, takviyeye 22 milyon avro harcamıştı, UEFA'dan ise şimdiden 17,5 milyon avro kasaya girdi…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray transferin masraflarını çıkardı!
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12 Aralık 2021 10:55
Galatasaray, zorlu Avrupa Ligi E Grubu'na dördüncü torbadan katılmasına rağmen lider çıkmayı başardı, elde ettiği bu başarı ülke puanına da doğrudan yansırken Avrupa'da da büyük sükse yaptı.

Sarı - kırmızılılar sezona 11 yeni transfer ve geleceğin takımını kurma parolasıyla başladı. Aslan'ın yaptığı takviyelerin yaş ortalaması 23,5 iken, ödediği toplam bonservis miktarı ise 22 milyon avroydu. Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi gelinen noktada ne kadar doğru bir adım attıklarını gösterdi.

YENİ YILDIZLAR YOLDA

Cimbom, Avrupa Ligi'nde topladığı 12 puan karşılığı aldığı bonuslar ve son 16 turu primleriyle birlikte kasasına 17,5 milyon avro koydu. Avrupa'da alınacak her puan bu miktarın daha da artmasını sağlayacak. Neredeyse yaz dönenimin transfer maliyeti şimdiden çıkarken, Avrupa sahnesinde kendini gösteren oyuncular da değerlerini katladı. Yaklaşan ara transfer dönemi öncesi Gedson Fernandes, Dennis Man gibi yıldızları kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılarda teknik heyet ve yönetimin eli bir hayli rahatladı.

ASLAN'IN KAZANDIĞI PARA

- Yayın havuzundan: 5,35 milyon avro
- Katılımdan: 3,63 milyon avro
- Performanstan: 3,15 milyon avro
- Grup liderliğinden: 1,1 milyon avro
- Katsayı geliri: 3,168 milyon avro
- Son 16 turu primi: 1,2 milyon avro


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