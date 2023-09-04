Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Tanguy Ndombele transferini KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi!
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04 Eylül 2023 20:05
Son güncelleme 04 Eylül 2023 22:32
Galatasaray, Tanguy Ndombele transferini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.



NDOMBELE'NİN TRANSFER ŞARTLARI

Ndombele için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Maaşının 1 milyon euro'sunu Tottenham ödeyecek.

Galatasaray sezon sonu performansına göre Ndombele'yi satın alıp almamaya karar verecek. 

NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

 

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