Galatasaray, transferde Torrent'in eski takımıyla karşı karşıya

Galatasaray'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Fernando Quintero ile ilgilendiği ve bu transferde Torrent'in eski kulübü Flamengo ile yarıştığı öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, transferde Torrent'in eski takımıyla karşı karşıya
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14 Ocak 2022 09:25
Arjantinli gazeteci Hernan Castillo, Galatasaray'ın, Çin ekibi Shenzen'den ayrılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Fernando Quintero ile ilgilendiğini öne sürdü.

Galatasaray'ın Kolombiyalı ofansif orta saha oyuncusu için yarıştığı kulüplerden birinin de Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Torrent'in son çalıştırdığı takım olan Brezilya ekibi Flamengo olduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise Galatasaray ve Flamengo'nun ilgisine karşılık ise eski kulübü River Plate'e dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Sol ayağını kullanan Juan Fernando Quintero kariyerinde Avrupa'da Pescara, Rennes ve Porto gibi kulüplerin de formasını giydi.

Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da terleten Quintero, 2021'in şubat ayında Çin ekibi Shenzen'e 5.9 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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