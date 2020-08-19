Galatasaray transferde bombayı patlatıyor: Onyekuru derken Keita!

Toplam 6 transfer yapan Galatasaray, hızlı bir kanat oyuncusu almak için harekete geçti.



Bu bağlamda Henry Onyekuru için Monaco ile görüşen sarı-kırmızılı takım, ret yanıtı aldı ancak Fransız ekibinden sürpriz bir öneri geldi. Monaco yönetimi, Henry Onyekuru'yu isteyen Galatasaray'a Keita Balde'yi önerdi.



Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Radamel Falcao, eski takım arkadaşıyla yine aynı formayı giyecek. Balde için son kararı Fatih Terim verecek.



Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac, Keita Balde'yi takımda düşünmediğini belirterek yönetime gönderilmesi yönünde rapor sunmuştu.



25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Senegalli futbolcu için Monaco, 2017'de Lazio'ya tam 30 milyon euro bonservis ödemişti.







