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Galatasaray, transfer için ayrılıkları bekliyor

Galatasaray, transfer yapabilmek için kadrodaki bazı isimlerin gitmesini beklerken eli, kolu bağlandı. Sarı-kırmızılılar, son transferi Nagatomo için de Cavanda'dan gelen parayı kullanacak.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray, transfer için ayrılıkları bekliyor
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05 Temmuz 2018 08:05
Transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray, bunun krizini yaşıyor.

Çünkü Galatasaray şu an ne satabiliyor ne de alabiliyor. Bu durum sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağlarken, iyi bir teklif gelmesi halinde her futbolcunun satılabileceği özellikle vurgulandı. Ancak kulübe şu ana kadar resmi teklif gelmemesi bu konuda transferleri de olumsuz etkiledi.

Son olarak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da İngiltere çıkarmasında bu yüzden hedefe ulaşamadı. Şimdiye kadar Nagatomo'yu bonservisiyle transfer eden sarı-kırmızılılar, bunu da Cavanda'yı satarak karşılamıştı. Yeni bir transfer için mutlaka oyuncu satmaları gerektiğini dile getiren yöneticiler, bu konudaki belirsizlik yüzünden frene basma kararı aldı.

Özellikle Belhanda veya Feghouli'nin satılmasına sıcak bakıldığı ancak iki futbolcu için de resmi bir önerinin bulunmadığı ifade edilirken, Rodrigues için Spartak Moskova'dan gelen teklifin de yetersiz olduğu dile getirilmişti.

Diğer taraftan Florya cephesinde ise yine kadro konusunda büyük titizlik gösteriliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bir taraftan UEFA'ya bildirilecek sayının 21'e inmesi nedeniyle ciddi bir çalışma içine girdiği, diğer yandan ise 4'er kişilik altyapı ve Türkiye'den yetişmiş oyuncu sayıları nedeniyle özenli hareket ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar 1 yabancısını UEFA listesine bildiremeyecek, bu futbolcudan sadece Türkiye'de yararlanabilecek.



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