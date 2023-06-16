Galatasaray transfer haberleri ve söylentileri 2023 | İcardi, Wout Faes, Paredes, Morutan Galatasaray'a geliyor mu?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri ve söylentileri 2023: Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, yapacağı transferlerle birlikte gruplara kalmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım alternatifli bir takım kurmanın hesabını yaparken, hücum hattına Mauro Icardi'yi monte etmek istiyor. Arjantinli yıldızı yedekleyecek kalitede bir isimle anlaşmak isteyen Cimbom, rotayı İtalya'ya kırdı. İşte gündeme gelen o isim ve detaylar... GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 2023
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda birden mücadele edecek kadro için çalışmalarını sürdürüyor.
En az iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Mauro İcardi bulunuyor.
Galatasaray'dan Romelu Lukaku'ya veto
Galatasaray, kulübün ekonomik gerçekleri çerçevesinde şartlarını zorlayıp ülkemizdeki en yüksek garanti ücreti masaya sunarken Icardi ve menajerlerinin tavrı bekleniyor.
Ancak işin zora girmesi nedeniyle yeni bir yıldız golcü için de arayışlar başladı. Kulübe önerilen isimlerden biri ise Romelu Lukaku oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; sarı kırmızılıların Belçikalı golcüye geçirdiği ağır sakatlık, aldığı kilolar, hem şartları hem de performansı göz önüne alındığında sıcak bakmayarak herhangi bir somut adım atmadığı belirtildi.
FORMASINI EDIN DZEKO'YA KAPTIRDI
Inter'de bu sezon formasını Edin Dzeko'ya kaptıran ve son 30 dakikalarda oyuna giren Romelu Lukaku, 37 maçta 14 gol atıp 7 asist yaptı. GALATASARAY'A BELÇİKALI STOPER: O FUTBOLCU WOUT FAES ÇIKTI!
Galatasaray
'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaraylı yönetici Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Tielemans'ın menajeri ile görüşmüştü. Bu görüşmede Tielemans'ın menajeri Erden Timur'a bir oyuncu tavsiye etmiş ama ismine ulaşılamamıştı. Bu futbolcunun Leicester City takımında forma giyen Wout Faes olduğu ortaya çıktı.
25 yaşındaki Belçikalı stoperin, İngiliz kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Bunun sebebi ise Leicester City'nin küme düşmüş olması. Erden Timur'un bu öneriyi dikkate aldığı Wout Fayes için harekete geçtiği ve karakter analizi yapıldığı öğrenildi.
Leicester ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.KİRALAMA SEÇENEĞİ DE VAR
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Faes'in opsiyonlu kiralama seçeneğinin de olduğu ifade ediliyor. Leicester City, geçtiğimiz sezon küme düşse de Wout Faes istikrarlı bir görüntü çizdi. 40 maçta takımının formasını giydi. Bu maçlarda 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.GALATASARAY'DAN LEANDRO PAREDES OPERASYONU
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, PSG'de forma giyen Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti. Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşan ve PSG ile hemen pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon orta alanı Torreira - Paredes ikisine emanet etmeyi planladığı bildirildi.GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM
Yetenekli oyuncu için 5 milyon euro bonservisin gözden çıkarıldığı da belirlendi. PSG ile 1 senelik kontratı kalan Paredes konusunda Galatasaray'ın elinin güçlü göründüğü bildirildi.MAURO ICARDI FAKTÖRÜ
Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi.
PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Sarı-kırmızıların Paredes konusunda olumlu adımlar atması vatandaşı Icardi için de iyimser bir hava oluşmasını da sağladı.DÜNYA KUPASI KAZANDI
Arjantin Milli Takımı ile beraber Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan ve final maçında da forma giyen Paredes geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. MORUTAN İÇİN İTALYA'DAN YENİ TALİP!
Galatasaray
'ın geçen sezon Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için İtalya'dan talipler artıyor.SALERNITANA DA İSTİYOR
Pisa'da başarılı bir grafik çizen Rumen futbolcunun adı daha önce Serie A ekiplerinden Atalanta ile anılmıştı. Atalanta'nın ardından bu kez de Salernitana'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.MENAJERİ DE DOĞRULADI
İtalyan Tutto Salernitana'da yer alan haberde, Morutan için Serie B'de geçen sezonun en ilginç oyuncularından biri olduğu kaydedildi. Öte yandan Morutan'ın menajeri Ioan Becali'nin de Salernitana'nın oyuncusuna olan ilgiyi doğruladığı bilgisi paylaşıldı.İTALYA'DAKİ PERFORMANSI
24 yaşındaki Morutan'ın Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geçen yılı kiralık olarak Serie B ekibi Pisa'da geçiren Morutan, İtalyan ekibinde 36 maçta süre aldı ve 6 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.