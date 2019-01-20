Galatasaray Transfer Haberleri (20 Ocak Pazar) Galatasaray'ın forvet transferleri ne zaman gelecek?

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GALATASARAY TARAFTARININ TRANSFER PAYLAŞIMLARI! TIKLAYIN...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Peki hangi oyuncular ile görüşülüyor. Galatasaray'ın 20 Ocak Pazar(bugün) transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan Galatasaray için transfer haberleriSinan Engin, Galatasaray'ın Başakşehir''in Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Robinho'yu transfer etmeye çalıştığını söyledi.Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray, Robinho için çok uğraştı." dedi.Sinan Engin sözlerini "Taffarel, Robinho ile görüştü. Epey uğraştılar ancak transferi Başakşehir bitirdi. Galatasaray'ın Robinho'yu aldığı düşünsenize..." ifadeleriyle sürdürdü.Ayrıca Sinan Engin, Robinho'ya en çok Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçının sonlarına doğru taraftarın 'forvet' transferlerine yanıt verdi.Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı taraftarların 'Forvet istiyoruz' şeklindeki tezahüratları üzerine Abdurahim Albayrak elleriyle 'Tamam' anlamına gelen işarette bulundu.Mücadelenin ardından da Hasan Şaş yaptığı açıklamada 2 transfer istediklerini dile getirdi.Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takımın 6-0'lık galibiyeti hakkında konuşan Hasan Şaş, "İyi bir oyun çıkardık. Farklı bir galibiyet sevindirici. Daha önemlisi pozisyona girmek. Takımın enerjisi çok yüksek. Antrenmanda bunu gösterdiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Daha da iyi olacağız. Bizi daha sert maçlar bekliyor. Şimdi Göztepe ve Alanya maçlarına konsantre olacağız. O maçlar daha sert geçecek. Daha da ciddi hazırlanacağız. Puan kaybına tahammülümüz yok. Aynı ciddiyet ve sabırla galibiyetleri alacağız." dedi.Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru hakkında konuşan Hasan Şaş, "" diye konuştu.Santrfor bölgesine yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Hasan Şaş, "" ifadelerini kullandı.Takımın maçtaki fizik seviyesine değinen Şaş, şöyle konuştu: "Tabii 10 günlük bir süreci, bir kondisyonere bağlamak doğru olmaz. Ama takıma başka bir hava getirdi, değişik antrenmanları var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Liverpool'un 120 koştuğunu, Dortmund'un 122 koştuğunu biliyoruz. Onu gördüğümüz için böyle bir değişikliğe gittik. Takımın 15-20 gün sonra fizik kondisyon seviyesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. İlk yarıda çok sakat ve cezalı oyuncumuz vardı. Biraz daha bekleyelim, fizik kalite olarak daha iyi olacağız."Boluspor mücadelesinin oynanmamasının bugünkü kadroya etkisi üzerine gelen bir soruya Şaş, "Tamamen ayrı kadrolardı. Boluspor ile bu maç arasındaki kadrolar arasında 9-10 futbolcu farklıydı. Diğer oyuncuların fizik kalitelerini yükseltmelerini bekliyoruz. 3 kulvarda gideceğiz, derin bir kadromuz yok. Tüm futbolculardan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı kadro ile çıkacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.Sezon başında 29 gol atıp 'krallık' tacını takan Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Ardından başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'e iki golcü sözü vermişti.Gelir-gider tablosu yanlış hesaplandığı için golcü transferi yapamayan G.Saray, tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamış, devreyi de Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlamıştı.Aslan'ın Gomis gittikten sonraki 148 günlük dönemde forvet transferlerini bitirmesi bekleniyordu ancak 2. devrenin başlangıcına yetişmedi. Aslan'ın bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında forveti Sinan Gümüş olacak. Taraftar bu duruma büyük tepki gösteriyor