Galatasaray Trabzonspor maçı özet ve golleri izle (bein sports)

GALATASARAY'IN SON DURUMU: Süper Lig'de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, 33 puanla 5. sıradaki Karadeniz temsilcisini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.



TRABZONSPOR'UN SON DURUMU: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi. Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.



Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon deplasmanda, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 3 maçta da mağlup oldu. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçta Galatasaray 2 galibiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı 6 maç oynadı, bu maçlarda 5 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. İki takım arasında oynanan son 3 maç 2,5 gol üzerinde tamamlandı.



MBAYE DIAGNE'NİN İLK MAÇI: Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.



Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı. Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı. Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak.



FATİH TERİM 99 GÜN SONRA: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında olacak. Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.



Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.



NAGATOMO GERİ DÖNDÜ: Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak. Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda forma giydi. Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek. Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.



Galatasaray'da 2 eksik: Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.



Sahasında 29 maçtır kaybetmiyor: Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.



Bu sezon "Üç büyükler"e karşı kaybetmedi: Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi. İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ayrıca, sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.



TRABZONSPOR'UN KOZU RODALLEGA: Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan ve zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray karşısında İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Bordo- Mavililer bu nedenle tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, teknik direktör Ünal Karaman ise en çok Hugo Rodallega'ya güveniyor.



Karadeniz ekibinin, Aslan'a karşı en büyük gol umudu olan Kolombiyalı yıldız bu sezon rakip fileleri tam 10 kez sarstı ve Fırtına'yı sırtlamayı başardı. Fırtına ise 33 yaşındaki futbolcunun gol attığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli oyuncunun son yapılan idmanda takım arkadaşlarına gol sözü verdiği öğrenildi.



SCOUTLAR MAÇI İZLEYECEK: Galatasaray - Trabzonspor maçına scout akını olacak. Gelen bilgilere göre Bordo-Mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'dan 10 farklı takımın gözlemcisi Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.



Yusuf ve Abdülkadir için birçok transfer teklifi gelirken Ahmet Ağaoğlu ise sezon sonunu bekleyeceklerini söylemişti. Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyon Euro'ya yükseltti. Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro'ya geriledi.



TRABZON'DAN HAKEM İSYANI: Trabzon yerel basını, Galatasaray maçına atanan hakem Ümit Öztürk'e ve bu atamayı yapan MHK'ya tepki gösterdi. Birçok yerel gazete, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" yorumunu yaptı. Son Nokta Gazetesi, "Balık baştan kokar, MHK iyice saçmalamaya başladı. Galatasaraylı Ümit Öztürk'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış Gazetesi ise "Ümit Öztürk Galatasaraylı" manşetini kullandı. Karadeniz Gazetesi, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" başlığını atarken, Taka Gazetesi de hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla Galatasaray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres Gazetesi ise Ümit Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.



TERİM'DEN TRABZONSPOR UYARISI: Galatasaray, bugün sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Alanyaspor deplasmanında mühim iki puan bırakan Galatasaray, dün lider Medipol Başakşehir'in evinde BB Erzurumspor'la berabere kalması sonrası büyük sevinç yaşadı.



Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için, Trabzonspor karşılaşması çok daha büyük bir önem kazandı. Sarı-kırımzılılar, 3 puanla birlikte yeni bir seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüze çok ciddi bir fırsat geldi. Bu gelen şansı iyi değerlendirmeliyiz. Aksi bir durum bizi hedefimizden de uzaklaştırır. O yüzden ciddi bir konsantrasyon bekliyorum" diyerek oyuncularından galibiyet beklediğini dile getirdi.



Hafta içi babasını kaybeden ve hayatının en zorlu günlerini geçiren teknik direktör Fatih Terim, önceki gün ve dün kurmaylarıyla birlikte Trabzonspor maçının şifreleri üzerinde yoğun bir mesai harcadı. Tecrübeli teknik adamın hedefi ve oyuncularına aktardığı konu, maçın erkenden kopartılması. Karşılaşmaya çok iyi başlamaları gerektiğini futbolculara aktaran Terim, savunmanın hücum çok önemli destek vermesi gerektiği, savunmanın önde kurulacağını ve rakibi yarı sahasına hapsedileceğini söyledi. Topun mümkün olduğunca rakip yarı alanda kalması gerektiğini ifade eden başarılı çalıştırıcı kanatlar ve kenar beklerden de sıkça orta yapmasını istedi. Terim, Diagne, Belhanda ve Ndiaye'den kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.





'de 21. haftanın en kritik maçındataraftarı önünde'u konuk etti., 90 dakika sonunda'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada penaltından, 44. dakikada ve 51. dakikadakaydetti.'un golünü 30. dakikadaattı.Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Başakşehir (45)Galatasaray (39)Beşiktaş (36)Y. Malatya (34)Trabzonspor (33)Konyaspor (33)Galatasaray, Süper Lig'deki son maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı olan Mariano Filho, müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kostas Mitroglou da yedekler arasında kaldı. Terim, bu oyuncuların yerine Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Mbaye Diagne'yi görevlendirdi. Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez maça çıktı.Mücadele oldukça hareketli başladı. Özellikle ev sahibi Galatasaray taraftarının da desteğiyle rakibi karşısında büyük bir baskıyla başladı. Galatasaray ilk tehlikeli pozisyonunu henüz 3. dakikada buldu. Savunmanın arkasına atılan topu Diagne göğsüyle kontrol etti. Diagne karşı karşıya sol ayağıyla istediği gibi vuramadı ve top az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray hücum yönünün solunda rakip sahada bir serbest vuruş kazandı. Belhanda'nın ortasında Diagne yükseldi. Diagne'nin vuruşunda top direkten dönerken, hakem elle oynama gerekçesiyle Diagne'ye sarı kart gösterdi.Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray çok etkili geldi. Savunmanın arkasına sarkan Henry Onyekuru kaleci Arda ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru, topu kurtardıktan sonra Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda penaltı için topun başına yeni transfer Mbaye Diagne geçti. Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray 21. dakikada bu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.Golden sorna Trabzonspor oyuna biraz daha dengeyi getirdi. Mücadelenin 30. dakikasında bordo-mavili ekip etkili geldi. Ceza yayında Hugo Rodallega topla buluştu. Rodellega, Marcao'dan topu kurtardıktan sonra yaptığıplase vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Bordo-mavili ekip 30. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.Oyunnun ilerleyen bölümlerinde Galatasaray yine üstünlüğü ele alırken, Trabzonspor daha çok kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkmaya çalıştı.36. dakikada Nagatomo sol kanattan topla ilerledi ve etkili bir orta açtı. Diagne topa iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.Mücadelenin 45. dakikası oynanırken Younes Belhanda, topla sol kanatta buluştu. Belhanda ceza sahası çizgisine doğru topla ilerledikten sonra etkili bir vuruş çıkardı. Belhanda'nın şutunda top savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. Galatasaray, 45. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Trabzonspor karşısında Galatasaray ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapattı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Bordo mavili ekipte Zargo Toure çıkarken oyuna Abdülkadir Parmak girdi. Galatasaray ise ilk yarıdaki 11 ile sahaya çıktı.Galatasaray ikinci yarıya da iyi başladı. Sahanın en iyilerinden Belhanda, bir kez daha topla hareketlendi. Belhanda Feghouli ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayına girerken yerden bir plase yaptı. Belhanda'nın vuruşunda direğin içine çarpan top ağlara gitti. Sarı-kırmızılı takım 51. dakikada Belhanda'nın golüyle Trabzonspor karşısında skoru 3-1'e getirdi.Mücadelenin 54. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban, ceza sahasında yerde kaldı. Bordo-mavili ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra hakem pozisyonu kenardan izledi. Hakem izledikten sonra oyunun köşe vuruşuyla başlamasını işaret etti.İlk 65. dakika geçilirken, Galatasaray karşılaşmada Trabzonspor karşısında 3-1'lik üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı takım topa daha fazla sahip olurken, daha kontrollü bir oyunu tercih etti.Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini 83. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli kenara gelirken oyuna genç oyuncu Yunus Akgün girdi. 85. dakikada da Galatasaray'da Badou Ndiaye yerine Selçuk İnan oyuna girdi.Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.3. dakikada Belhanda'nın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında altıpasın sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın dar açıdan şutunda, kaleci Muslera topa ayaklarıyla müdahale etti.18. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'la karşı karşıya geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-025. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünde şık topuk pası sonrası meşin yuvarlakla buluşan Ndiaye'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.30. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-136. dakikada Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada Diagne'nin kale önündeki kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.45. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarpan top filelerle buluştu: 2-145+3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.51. dakikada Galatasaray, skoru 3-1 yaptı. Feghouli ile paslaşarak ceza sahasına giren Belhanda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe atışı sonrası Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere çeldi.90+3. dakikada Yunus Akgün ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.90+4. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, kaleci Muslera topun kaleye gitmesine izin vermedi.Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Türk TelekomÜmit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan BilirMuslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 86 Selçuk İnan), Donk, Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 89 Emre Akbaba), Onyekuru, DiagneArda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Toure (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, RodallegaDk. 21 Diagne (Penaltıdan), Dk. 45 ve 51 Belhanda (Galatasaray), Dk. 30 Rodallega (Trabzonspor)Dk. 8 Diagne, Dk. 62 Donk, Dk. 75 Belhanda, Dk. 80 Linnes (Galatasaray), Dk. 18 Arda Akbulut (Trabzonspor)