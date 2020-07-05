Galatasaray Trabzonspor maçı LİG TV izle, GS Trabzon canlı izle

Süper Lig'in 30. haftasında dev karşılaşma, Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekeom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

Fatih Terim: "Yapacak bir şey yok. Kendisinde emeğimiz var, onun bizde emeği var. Galatasaray olarak, ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına çaba gösteriyoruz. Olmasaydı iyiydi, Onyekuru evladımız gibidir." https://t.co/F4R2sNLdW1 pic.twitter.com/0go2D7h5fy



— Sporx (@sporx) July 5, 2020