Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın izle (GS TS beİN Sports 1 izle)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya.

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Galatasaray'da Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed ise kadroda bulunamayacak.

Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamsik'in durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Morutan, Kerem, Halil

Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Purchaz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakame, Cornelius

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de pazar İstanbul'da yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.