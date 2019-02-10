Galatasaray Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

GALATASARAY'IN SON DURUMU: Süper Lig'de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 9 puan arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, 33 puanla 5. sıradaki Karadeniz temsilcisini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.



TRABZONSPOR'UN SON DURUMU: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi. Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.



Galatasaray bu sezon ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon deplasmanda, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 3 maçta da mağlup oldu. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçta Galatasaray 2 galibiyet elde etti. Trabzonspor bu sezon, ligin ilk 6 sırasında yer alan takımlara karşı 6 maç oynadı, bu maçlarda 5 kez 2,5 ve üzerinde gol atıldı. İki takım arasında oynanan son 3 maç 2,5 gol üzerinde tamamlandı.



MBAYE DIAGNE'NİN İLK MAÇI: Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.



Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı. Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı. Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak.



FATİH TERİM 99 GÜN SONRA: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında olacak. Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.



Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.



NAGATOMO GERİ DÖNDÜ: Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak. Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda forma giydi. Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek. Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.



Galatasaray'da 2 eksik: Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.



Sahasında 29 maçtır kaybetmiyor: Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.



Bu sezon "Üç büyükler"e karşı kaybetmedi: Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi. İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ayrıca, sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray'ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016'da almıştı.



TRABZONSPOR'UN KOZU RODALLEGA: Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan ve zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray karşısında İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Bordo- Mavililer bu nedenle tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, teknik direktör Ünal Karaman ise en çok Hugo Rodallega'ya güveniyor.



Karadeniz ekibinin, Aslan'a karşı en büyük gol umudu olan Kolombiyalı yıldız bu sezon rakip fileleri tam 10 kez sarstı ve Fırtına'yı sırtlamayı başardı. Fırtına ise 33 yaşındaki futbolcunun gol attığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli oyuncunun son yapılan idmanda takım arkadaşlarına gol sözü verdiği öğrenildi.



SCOUTLAR MAÇI İZLEYECEK: Galatasaray - Trabzonspor maçına scout akını olacak. Gelen bilgilere göre Bordo-Mavililerin iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'dan 10 farklı takımın gözlemcisi Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.



Yusuf ve Abdülkadir için birçok transfer teklifi gelirken Ahmet Ağaoğlu ise sezon sonunu bekleyeceklerini söylemişti. Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyon Euro'ya yükseltti. Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro'luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro'ya geriledi.



TRABZON'DAN HAKEM İSYANI: Trabzon yerel basını, Galatasaray maçına atanan hakem Ümit Öztürk'e ve bu atamayı yapan MHK'ya tepki gösterdi. Birçok yerel gazete, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" yorumunu yaptı. Son Nokta Gazetesi, "Balık baştan kokar, MHK iyice saçmalamaya başladı. Galatasaraylı Ümit Öztürk'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış Gazetesi ise "Ümit Öztürk Galatasaraylı" manşetini kullandı. Karadeniz Gazetesi, "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" başlığını atarken, Taka Gazetesi de hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla Galatasaray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres Gazetesi ise Ümit Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.



TERİM'DEN TRABZONSPOR UYARISI: Galatasaray, bugün sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Alanyaspor deplasmanında mühim iki puan bırakan Galatasaray, dün lider Medipol Başakşehir'in evinde BB Erzurumspor'la berabere kalması sonrası büyük sevinç yaşadı.



Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için, Trabzonspor karşılaşması çok daha büyük bir önem kazandı. Sarı-kırımzılılar, 3 puanla birlikte yeni bir seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüze çok ciddi bir fırsat geldi. Bu gelen şansı iyi değerlendirmeliyiz. Aksi bir durum bizi hedefimizden de uzaklaştırır. O yüzden ciddi bir konsantrasyon bekliyorum" diyerek oyuncularından galibiyet beklediğini dile getirdi.



Hafta içi babasını kaybeden ve hayatının en zorlu günlerini geçiren teknik direktör Fatih Terim, önceki gün ve dün kurmaylarıyla birlikte Trabzonspor maçının şifreleri üzerinde yoğun bir mesai harcadı. Tecrübeli teknik adamın hedefi ve oyuncularına aktardığı konu, maçın erkenden kopartılması. Karşılaşmaya çok iyi başlamaları gerektiğini futbolculara aktaran Terim, savunmanın hücum çok önemli destek vermesi gerektiği, savunmanın önde kurulacağını ve rakibi yarı sahasına hapsedileceğini söyledi. Topun mümkün olduğunca rakip yarı alanda kalması gerektiğini ifade eden başarılı çalıştırıcı kanatlar ve kenar beklerden de sıkça orta yapmasını istedi. Terim, Diagne, Belhanda ve Ndiaye'den kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.



