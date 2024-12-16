Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz (GS-TS)

Galatasaray - Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş bırakma peşinde. Trabzonspor ise sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izleme detayları...

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Galatasaray - Trabzonspor maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.Galatasaray'da Metehan Baltacı ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in maç kadrosuna yer alması bekleniyor.Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı.Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden "Cimbom", 14 maçın 12'sini kazanırken sadece konuk ettiği ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine son 8 maçta sadece 1 kez mağlup olduGalatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda bordo-mavilileri 5-1, 2-1 ve ikişer kez de 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'la bu süreçte 1-1, 2-2 ve 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibine bir kez 2-1 mağlup oldu.Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 138. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 183, Trabzonspor ise 153 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 103. kez karşılaşacak.Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.Süper Lig maçlarında Galatasaray 136, Trabzonspor ise 116 gol attı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 51 lig maçında ev sahibi Galatasaray 27, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 70 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.