Galatasaray Trabzonspor izle link bein sports, GS TS link

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapacak. Galatasaray - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. pic.twitter.com/pEgFLssFfo



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a konuk olduğu 10 maçın sadece birini kazanan Abdullah Avcı (5B 4M), tek galibiyetini 2016/17 sezonunda Başakşehir'in başındayken aldı (2-1). 🔴 pic.twitter.com/GpVIoNHL0z



Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Feghouli, Kerem, Halil

Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.





Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularına bugün çıkacakları Galatasaray maçının güçlerini gösterip, kalitelerini ispatlamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Dev maç için yapılan idmanlarda oyuncularına ligde kritik bir eşikten geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanırsak bizim için çok şey değişebilir" diye konuştu. Abdullah Avcı, "Daha önce birçok maçta bunu sahaya yansıtmıştık. Galatasaray karşısında da sizden bunu bekliyorum" diyerek oyuncularını maça hazırladı. Bordo-mavililerde cezalı Yusuf Sarı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve hazır olmayan Trondsen forma giyemeyecek.Trabzonspor Yönetim Kurulu, Galatasaray maçında futbolculara ekstra prim vermeyecek. Daha önce zaman zaman bu maçlarda yüksek primler veren yönetimin, bu konuda standart bir uygulama yapacağı öğrenildi.Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında yer alan ancak Göztepe deplasmanında yeniden kendine gelen Galatasaray'da şampiyonluk için parola belirlendi: 7 maç 21 puan... Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra İzmir deplasmanında gösterdiği reaksiyon ile dikkatleri çeken sarı-kırmızılılarda Florya'da yeniden hesaplar yapılmaya başlandı. Teknik Direktör Fatih Terim ve oyuncular, kalan 7 maçta 21 puan almaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor. Bu 7 maçlık periyotta zor geçeceği düşünülen maçların kendi sahalarında oynayacaklarına dikkat çeken sarı-kırmızılılar, zor ve sıkışık takvimde tablonun her an değişebileceği öngörüsünde bulunuyor. Bu nedenle her maçı final olarak değerlendiren sarı-kırmızılılar, bunun ilk ayağı olarak da Trabzon maçını görüyor. Terim ve öğrencileri, puan dezavantajına karşın 7 karşılaşmanın kazanılması halinde kesin olarak şampiyon olacaklarını düşünüyor.BU sezon oynadığı 5 derbi maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor sadece İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye karşı iki müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Fırtına, sahasında kaybettiği Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Trabzonspor ilk maçta yenildiği Galatasaray'ı da İstanbul'da devirerek bu alandaki şanssızlığını kırmak istiyor.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine sürpriz bir ismi eklediği ortaya çıktı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan deneyimli teknik adam, bu konuda yönetimden tam yetki almıştı. Karadeniz'de Son Nokta'da yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine harekete geçerken eski öğrencilerine kanca attı. Başakşehir'den uzun süre birlikte çalıştığı Edin Visca ile daha önce temasa geçen Avcı, deneyimli futbolcuya Trabzonspor'a gelmesini söylemişti. Visca'dan haber bekleyen Avcı'nın hedefindeki başka bir ismin ise yine eski öğrencisi olan Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı. 2017-18 sezonunda 15 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanmıştı. Leicester City'nin bu opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Cengiz'i kulübü Roma da kadrosunda düşünmüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'te kiralık olarak oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da çok iyi tanıdığı ve yeteneklerine çok güvendiği Cengiz ile temasa geçerek durumunu sorduğu belirlendi. Avcı'nın Cengiz'e Trabzonspor'a gelmesi konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenilirken oyuncudan gelecek habere göre transfer şartları değerlendirilecek. Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz olumlu bir dönüş yaparsa bordo-mavililer kiralama teklifini Roma'ya sunacak.Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ile bir türlü bekleneni veremeyen ve sakatlıklarından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Radamel Falcao sözleşmesine sadık kalmak istiyor. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti. Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda Galatasaray'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi. Toplamda 9 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda G.Saray 13 puanı hanesine yazdırdı. "Bence bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha sonra bunların üzerine çalışması lazım. Yıllar geçtikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir." "Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcularım menajerliğini yapmak olabilir.Trabzonspor'da gündem Uğurcan Çakır'ın satılması Eğer yaz aylarında bu transfer gerçekleşirse bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı kaleyi Erce Kardeşler ile beraber Doğan Alemdar'a bırakmayı düşünüyor. Uğurcan Çakır için 30 milyon euroya yakın bir rakam ve bir sonraki satıştan yüzde 25 hakkını bekleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce Euro 2020'den sonra bekledikleri teklifin geleceğini tahmin etmişti. Bu satışın gerçekleşmesi durumunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın önüne getirilen Mert Günok ya da Gökhan Akkan yerine Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a göz koyduğu belirtildi.Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı. TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandığı belirtildi. Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezasının da onandığı bildirildi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na inanıyor. Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan Kerem'i Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürecek olan Fatih Terim, genç futbolcu ile yaptığı görüşmede kendisine olan güvenini anlattı. Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de görevlendirecek olan Fatih Terim, "Sen bu takıma enerji veriyorsun, Göztepe maçında da yaptıklarınla sana olan inancımı boşa çıkartmadım. Şimdi sıra da Trabzonspor maçı var ve sana bir kez daha güveniyorum; hadi evlat" dedi. Galatasaray'a Göztepe karşısında 3 puan kazandıran 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın da zirvesine yerleşti! Genç oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla 500 dakika süre alan oyuncular arasında skor katkısı en yüksek isim olarak dikkat çekti. Bu sezon ligde sadece 398 dakika sahada kalan Kerem, Cim Bom'a 6 gol, 2 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Bu istatistikle lider olan başarılı oyuncuyu, ligimizde 220 dakikada yaptığı 4 gol, 2 asistle Erzurumsporlu Oltan Karakullukçu takip etti. Avrupa'da ise Fransız ekibi Metz'in yıldızı İbrahima Niane 471 dakikadaki 6 golüyle Kerem'in en yakın takipçisi. İtalyan temsilcisi Torino'da görev yapan Sanabria 417 dakikalık sürede 4 gol, 1 asist yaparken, Katalan devi Barcelona'nın parlayan yıldızı Ansu Fati de 435 dakikada 4 kez ağları sarsıp, 1 kez de gol pası vererek listeye girdi. Kerem, Göztepe maçının ardından topu eve götürmüştü. Tümer Metin konu hakkında yaptığı yorumda, Tümer Metin: "Kerem topu eve götürdü, sadece topu değil, formayı da götürebilir. Uzun yıllar hizmet edebilecek bir performans, onu gösteriyor. Kerem'in gol vuruşlarını beğendim, Onyekuru da pozisyona giriyor ama Kerem'in bitiriciliği de çok önde." dedi. Göztepe maçı sonrası Terim'e teşekkür eden Kerem şu ifadeleri kullanmıştı; "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam."Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 47 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 64 golüne karşılık, Trabzonspor 51 gol kaydetti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunda 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Sezon sonuna yaklaştıkça Trabzonspor için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez haber, geçtiğimiz sezonun Gol Kralı unvanlı Alexander Sörloth'un ülkesinden geldi. Norveç medyasında yer alan haberlere göre, sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth, vatandaşı Veton Berisha'yı bordo-mavililere önerdi. Norveç'te Viking takımının formasını giyen Berisha, 27 yaşında ve 1.75 boyunda. santrfor mevkinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli isim, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giydi. Berisha, 17 gol atarken 8 de asist yaptı. Haberin detayında ise şu bilgilere yer verildi: Sörloth, Berisha'nın Trabzonspor'da kendisini göstereceğine inanıyor. Oradan Avrupa'nın önemli takımlarına gitmek daha kolay oluyor. Berisha'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi var ancak bu çözülmeyecek bir durum değil.Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki önemli isimlerinin eksiklikleri ile sarsılmıştı. Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı golcü oyuncusu Mustafa Muhammed de koronavirüse yakalanmıştı. Galatasaray, 14 Nisan'da bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve aynı gün içinde Mustafa Muhammed de paylaşımıyla bunu duyurmuştu. Futbolcuların 10 günlük zorunlu bir karantina süresi bulunmakta ve bu nedenle Mustafa Muhammed, Göztepe maçı sonrasında Trabzonspor ile oynanacak mücadelede de takımıyla birlikte olamayacak. Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in de karantina süresi, Antalyaspor maçına kadar bitmiş olacak ve oyuncunun yapılacak son testinde negatif sonuç alınması durumunda Antalyaspor'a karşı forma giymesi bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 6 gol ile takımına önemli katkı sağlamıştı.Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk için daha da umutlanan Galatasaray'da bugün oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Fatih Terim olağanüstü hal ilan etti. Trabzonspor maçından mutlak galibiyet bekleyen Terim, flaş bir kararın altına imza atarak Florya'nın kapılarını yönetime de kapattı. Trabzonspor maçından mutlak galibiyet hedefleyen ve takıma şampiyonluk inancını aşılamaya devam eden Terim, "Lig daha yeni başlıyor" dedi. Trabzonspor maçını kazanarak Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisine kadar puan kaybı istemiyor. Futbolcuları ile dün antrenmandan sonra bir araya gelen ve analiz ekibinin video kesitleri ile Trabzonspor'u santim santim inceleten Terim, takım savunması üzerinde durdu. Trabzonspor'dan mutlak galibiyet bekleyen Fatih Terim, "Kulağımızı kapatmak zorundayız ve bizi rahat bırakırlarsa bir şeyler yapacağız, Galatasaray'ın karakteri bu ve herkes de bu karakteri çok iyi biliyor. Galatasaray forması giyen her futbolcu şereflidir, haysiyetlidir ve siz de bunu her zaman gösterdiniz, göstermeye devam edeceksiniz" dedi. Trabzonspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Terim, "Fırsat bir kez daha ayağımıza kadar geldi ve artık hata yapma şansımız yok. Trabzonspor'u yenerek rakiplerimizi daha da baskı altına alalım. Lig daha yeni başlıyor ve lig şu anda bizim en çok sevdiğimiz, ezberimizde olan noktada" ifadelerini kullandı.Sezon sonu kontratı bitecek olan Hosseini ile uzun süredir temas halinde olan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla anlaşabilmiş değil. İranlı stoperin menajeri görüşmelerde sıkıntı yaratırken, Bordo-Mavililer alternatif isimlere yöneldi. Fırtına'nın radarında iki yerli savunmacı var: Alpaslan Öztürk ve Arda Kızıldağ... Geçtiğimiz yıl da gündemde olan Alpaslan'ın sözleşmesi, lig sonunda Göztepe ile bitiyor. A Milli Takım kadrosuna çağrılan Alpaslan ile başta Galatasaray olmak üzere diğer büyük kulüpler de ilgileniyor. Arda ise bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıktı. Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperinin 1 yıl kontratı var. Arda Kızıldağ'ın adı Beşiktaş'la da ciddi şekilde geçiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, iki ismi de beğendiği öğrenildi.Süper Lig'de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aslantepe'de Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların tek hedefi bu mücadeleden 3 puan alarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den kopmamak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hataya yer bırakmamak için idmanlarda öğrencilerini sık sık uyardı. İstediklerini görene kadar antrenmanlarda tekrar üzerine tekrar yaptır. Usta hoca 4 konuda öğrencilerinden dikkatlerini toplamalarını istedi. İşte o ifadeler... "Herkesin gözü savunmanın lideri Marcao'da olsun. Djaniny ve Ekuban tehlikeli oyuncular. Ofsayt taktiğini kusursuz uygulayın." "Göztepe maçı haricinde kalemizde çok pozisyon verdik, çok gol yedik. Rakibi bizim kaleden uzak tutun. Önde baskıya devam edin" "Djaniny ve Ekuban topla buluştukları zaman direkt olarak kaleye gidiyorlar. Kesinlikle defansta eksik şekilde yakalanmayın." "Herkesin konsantrasyonu üst düzeyde olsun. Daha fazla bireysel hatadan kayıp puan istemiyorum." Cimbom ile Fırtına arasındaki lig maçlarında da sarı-kırmızılıların üstünlüğü var. Aslan 95 maçın 42'sini kazandı. 31 maçta Karadeniz ekibinin yüzü güldü. Galatasaray'ın 123, Trabzonspor'un 109 golü var. Türk futbolunun iki değerli teknik adamı birbirlerine 7 defa rakip oldular. Fatih Terim söz konusu maçlarda 3, Abdullah Avcı ise 2 galibiyet gördü. İmparator'un öğrencileri 8 gol atarken, kalelerinde ise 6 gole izin verdiler.