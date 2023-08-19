Galatasaray Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz link
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2023 21:02 -
Güncelleme Tarihi:
19 Ağustos 2023 21:02
Galatasaray Trabzonspor canlı yayın, Kesintisiz link
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Trabzonspor'un Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya, Galatasaray derbisi kadrosunda yer alıyor. Teknik direktör Bjelica'nın, yerli statüsünde de oynayabilen 24 yaşındaki stoperi son yapılan taktik antrenmanda ilk 11'de denediği öğrenildi. Ama henüz kesin bir karar vermeyen tecrübeli hoca, Denswil'in yanı için Benkovic ile Baniya arasında bir tercihte bulunacak. Rayyan Baniya, Karagümrük ile ligin ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı forma giymişti.
Bjelica'nın galibiyet parolası: Agresif oyun
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan. Sezonun açılış maçında Antalyaspor'u Papara Park'ta Denswil'in golüyle yenen Karadeniz devinin hedefi yine kazanarak ikide iki yapmak. Futbolcularını bu dev maça yüksek motivasyonla hazırlayan Hırvat teknik adam, yardımcılarıyla birlikte rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz etti. Bjelica, sarı-kırmızılı takımın zayıf ve güçlü yanlarını belirledi, ona göre bir oyun planı hazırladı. Ezeli rakiplerine karşı agresif bir oyun tarzı uygulamayı düşünen 51 yaşındaki hocanın, Antalyaspor karşısındaki gibi ön alan baskısı üzerinde durduğu da belirtiliyor. Bu oyun tarzını antrenmanlarda deneyen Bjelica, talebelerine yaptığı motivasyon konuşmalarında, "Bu maçı kazanacağız. Kolay olmayacak ama başaracağız çünkü gerçekten çok iyi hazırlandık" dedi. Bjelica, İstanbul'da oynanacak Galatasaray derbisinden galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek. 1998-99 sezonunda Milne yönetimindeki bordo mavililer, deplasmanda Cimbom'u 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından Fırtına'yı çalıştıran hiçbir yabancı hoca, İstanbul'da galip gelemedi. Teknik direktör Bjelica, Galatasaray derbisiyle bordo-mavili takımın başında 10. kez yer alacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Hırvat hoca, çıktığı 9 maçta 5 galibiyet aldı, 4 kez kaybetti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon 3-1 kaybedilen Fenerbahçe müsabakasının ardından Galatasaray ile ikinci büyük maçına çıkacak. Yeni sezondan umutlu olan teknik direktör Nenad Bjelica, geçen yılın sonunda başladığı takımda yeni sezonun ilk zorlu sınavını verecek. 10'uncu Süper Lig müsabakasına çıkmaya hazırlanan Hırvat hoca, yeni sezonun ilk derbisinde galip gelerek tarihe geçmek istiyor. Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlayan Nenad Bjelica, geçen sezon 3-1 kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci büyük sınavını verecek. Trabzonspor, son yıllarda derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Önceki teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibi karşısında deplasmanda 1 kez kaybetmişti. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 1 kez yenildi.
Ligdeki 101. maç
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 101. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.
İstanbul'daki lig maçları
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 50 lig maçında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.
Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de!
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro Icardi, bugün yine Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak. Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren Icardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.
Okan Buruk: "Kazanmak zorundayız!"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde oyuncularını uyardı. Mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten Buruk, bu maçta hata istemediğini belirtti. Tecrübeli hoca, "İlk hafta şanssız bir beraberlik aldık. Telafisini kendi evimizde, seyircimiz önünde yapmalıyız. Kazanmak zorundayız, Trabzonspor karşısında hata yapmamalıyız. İyi bir sonuçla ayrılacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.
BÜLENT TİMURLENK: Hücum hattı iyi olan favori!
G.SARAY ve Trabzon, geçen sezon da ağustosta karşı karşıya gelmiş, o gün ev sahibi son şamp-i yon bordo-mavili ekip karşısında G.Saray 1 puanla ayrılırken oyun olarak üstün taraftı. Bu kez 4. değil 2. haftada karşılaşacaklar. Dolayısıyla transfer devam ettiğinden, takım oyunu oturmadığından iki taraf için de hazır diyemeyiz. 50 bin taraftarın desteğiyle daha iyi bir hücum hattı olan Okan Buruk'un takımı favori. Trabzon, derinde bekleyecek ve kontrayla çıkmaya çalışacaktır. Antalya'dan 3 puanı alırken ikinci yarıda yedikleri baskıya dikkat. G.Saray cephesinde İcardi'nin verdiği güven, ilk hafta kötü oynasa da Kerem'in büyük maçlardaki etkili oyunu en büyük kozları. Evinde iki Avrupa maçını da gol yemeden tamamlayan G.Saray'ı geçen sezon İcardi kadar kalesini 15 maçtan fazla gole kapatan savunmasının da şampiyon yaptığı unutmamalı. Bugüne kadar oyun kalitesi sezon başı olduğu için sorgulanmadı ancak ilk haftadaki golsüz beraberliğin ardından sarı-kırmızılılar son şampiyon unvanıyla çıkacağı maçta elbette ki 3 puan siftahını yapmak isteyecek.
LEVENT TÜZEMEN: Mauro İcardi'yi beslemek lazım
G.SARAY, Trabzonspor önüne yıldızları ile çıkacak. Ve hücum hattı, fazlasıyla zenginleşecek. Torreira'nın orta alanda oynayacak olması Abdülkerim-Nelsson ikilisini rahatlatacağı gibi Mertens-İcardi-Kerem-Zaha dörtlüsü çok fazla geriye dönme ihtiyacı hissetmeyecek. Trabzonspor'un hocası Bjelica henüz ideal kadrosunu yakalayamadı. Bu, Trabzon'un takım oyununu oynama konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor. G.Saray savunması yine de Trezeguet, Bakasetas ve Abdülkadir üçlüsüne karşı dikkatli olmalı. Rams Park tamamen dolu olacak. G.Saray seyircisinin desteği, rakip takım üzerinde baskı yarattığı gibi kendi oyuncularına enerji sağlayacak. G.Saray, takım uyumu ile birlikte oynama alışkanlığı açısından Trabzon'a karşı bir adım önde görünüyor. İcardi'nin çalışkanlığı ön plana çıkarken Arjantinli yıldızı gol yollarında coşturmak için etkili kenar ortaları gerekli. Angelino bunu yapabilecek en önemli silah.
İSKENDER GÜNEN: Bakasetas kaleye yakın oynamalı
TRABZONSPOR, sorunlarla dolu. Bu sorunların başında sakatlıklar geliyor. Zaten istenilen düzeyde bir kadro zenginliği yok. Kağıt üstünde Galatasaray, Trabzonspor'a göre daha önde görünen taraf ama bir başka gerçek var ki futbol kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil. Trabzonspor'un koşullar ne olursa olsun böylesi maçlarda tarihsel kimliğine yakışan oyunlarını çokça gördük. Oyundaki strateji, takım savunmasını öne çıkaran bir yapı olmalı. Rakipten kazanılan toplarla da özellikle Trezeguet'in atak girişimlerinde bulunması gerçekçi olur. Orta alanda bu maçın kaderini tayin edecek iki isim var. Bakasetas ve Abdülkadir Ömür. Oynanan ilk maçta geriye çok fazla gelerek top almaya çalıştıkları için önde gerekli performansı ortaya koyamadılar. Özellikle Bakasetas, kaleye daha yakın topla buluşturulursa Trabzonspor'un şansı artar.
Nenad Bjelica'nın galibiyet inancı tam
Trabzonspor, bu sezonki ilk büyük maçına Galatasaray deplasmanında çıkıyor. Antalyaspor galibiyetiyle lige start veren Fırtına'da tüm planlar galibiyet üzerine. Visca, Orsic gibi önemli eksiklere; bazı mevkilere beklenen transferler gecikmesine rağmen teknik direktör Nenad Bjelica takımına güveniyor. Basın toplantısında, "Galatasaray son şampiyon. Yaptıkları takviyelerle güçlendiler. Avrupa'da da ekstradan 4 maç oynadıkları için daha hazırlar" diyen Bjelica, dün son idmanda takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Son idmanın ardından takımına yaptığı konuşmada 51 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına şu sözlerle seslendi: "Zor bir atmosfere gidiyoruz. Hiç kolay olmayacak. Ancak bu takıma güveniyorum. Büyük maçları çok isteyen, sonuna kadar mücadele eden kazanır. Biz de sonuna kadar savaşacağız. Size inanıyorum, kazanan biz olacağız."
Galatasaray Trabzonspor maçı hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor, Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray'ın ilk iç saha maçı
Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.
Trabzonspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray (Şubat 2023; 2-1), rakibini en son Eylül 2014-Şubat 2016 arasında üst üste iki kere mağlup edebildi. Galatasaray'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Trabzonspor (2G 1B 1M), daha önceki yedi ziyaretinde topladığı puanı geride bıraktı (2G 5M). Geçen hafta Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ilk iki haftayı galibiyetsiz geçtiği son dönemi "son şampiyon" unvanıyla girdiği bir önceki sezonda yaşadı (2019/20; Fatih Terim yönetiminde). Son iki Süper Lig sezonunda da oynadığı ilk deplasman maçını kazanan Trabzonspor, daha önceki 10 sezonun sadece birinde ilk dış saha karşılaşmasını kayıpsız geçmişti (6B 3M). Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (15G 2B), son altı galibiyetinde kalesini gole kapamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan gol yemediği son iç saha maçını Mayıs 2013'te oynarken (2-0); daha sonraki 10 karşılaşmada kalelerinde toplam 15 gol gördüler. İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Trabzonspor, lig tarihinde İstanbullu rakiplerine karşı daha uzun bir mağlubiyet serisini sadece bir kez yaşadı (Şubat 2000-Mayıs 2001 arasında 7M). 2023/24 Süper Lig sezonunun ilk haftasında Galatasaray'dan (7/30) daha fazla isabetli ve toplam orta yapan tek takım Konyaspor'du (10/40). Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği takım olan Trabzonspor'a karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Fernando Muslera (23 maçta 27 gol), rakibine karşı forma giydiği son 12 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabildi. Edin Visca, Süper Lig kariyerinde Galatasaray filelerine gönderdiği dört golü de deplasmanda kaydetti (İstanbul Başakşehir x3 & Trabzonspor). Nenad Bjelica, Gordon Milne'in (Kasım 1998) ardından Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında Galatasaray'a karşı deplasman galibiyeti alan ikinci yabancı teknik direktör olmak istiyor.
Galatasaray'da Zaha gelişmesi!
Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçına odaklanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması planlanan Wilfried Zaha perşembe ve cuma günü takımla çalışmadı. Olimpija Ljubljana rövanşı sonrasında ayağında ağrı hisseden Zaha takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Fildişili yıldızın buna rağmen Trabzonspor maçında geniş kadroda olması bekleniyor. Galatasaray, Trabzonspor ile 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.
Eksikler
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak. Galatasaray'da yeni transferlerden Tete, henüz lisansı çıkarılmadığı için maç kadrosunda yer almayacak.
Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde136. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.
Maxi Gomez son maçına çıkıyor
Trendyol Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakası olan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı. Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cariz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.