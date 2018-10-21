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Galatasaray, Trabzon'dan çok çekti!

Galatasaray'ın ligde yediği 10 golün 7'sinde bordo-mavililerin imzası var.

Kaynak: Sabah
Galatasaray, Trabzon'dan çok çekti!
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21 Ekim 2018 03:46
Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 yenilgi ve berabere kaldığı tek karşılaşmada Trabzonspor ve bordo-mavili formayı daha önce giymiş futbolcuların etkisi büyük oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban'ın golleriyle 4-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın 3-0'lık Akhisar yenilgisinde ise gollerin ikisi Güray Vural ve Mustafa Yumlu'dan geldi.

1-1 biten Bursaspor karşılaşmasında da Galatasaray'ın ağlarını sarsan Aytaç Kara da eski bir Trabzonsporluydu.

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