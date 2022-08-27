Galatasaray, Trabzon deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Trabzon deplasmanında
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27 Ağustos 2022 17:39
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Midtsjö forma giyemeyecek

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

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