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Galatasaray - Toulouse 11'ler

Galatasaray, Antalya kampının son gününde hazırlık maçında Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Toulouse 11'ler
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16 Aralık 2022 16:19
Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse olacak.

Mardan Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Galatasaray-Toulouse hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Kafile bu mücadelenin ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Barış Alper, Mertens, Kerem, Gomis.

Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga.



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