Galatasaray - Toulouse 11'ler

İLK 11'LER

Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga.

Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse olacak.Mardan Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Galatasaray-Toulouse hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.Kafile bu mücadelenin ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Barış Alper, Mertens, Kerem, Gomis.