Galatasaray - Tottenham: Kapalı gişe!

Bir büyük Avrupa sınavına daha hazırlanan RAMS Park'ta, Tottenham'ı yine çok konuşulacak bir atmosfer bekliyor.
Galatasaraylılar, satışa çıkan tüm biletleri tükemiş durumda. Yaklaşık 50 bin seyirci zorlu maçta Cim Bom'u destekleyecek.
İngiliz ekibinin hocası Ange Postecoglou da Galatasaray'ın stadında kendilerini büyüleyici bir ortamın beklediğini ve büyük bir Avrupa maçı oynayacaklarını dile getirmişti.
Galatasaraylılar, satışa çıkan tüm biletleri tükemiş durumda. Yaklaşık 50 bin seyirci zorlu maçta Cim Bom'u destekleyecek.
İngiliz ekibinin hocası Ange Postecoglou da Galatasaray'ın stadında kendilerini büyüleyici bir ortamın beklediğini ve büyük bir Avrupa maçı oynayacaklarını dile getirmişti.