Galatasaray Transfer Haberleri - Galatasaray'ın, UEFA'ya listesini göndereceği çarşamba takıma gelen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in transferlerinin perde arkası belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham ile girdiği sıkı pazarlıktan galip çıktı. İngiliz kulübünün sahibi Daniel Levy ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, sadece iki sezon önce toplamda 104 milyon euro bonservis ödediği Ndombele ve Sanchez'i çok düşük rakamlara kaptı.
İLK GÖRÜŞMEDE 22 MİLYON İSTENDİ
Sanchez için Tottenham ilk görüşmede 22 milyon euro isterken, Levy'nin daha sonra 16.5 milyon euroya indiği öğrenildi. Galatasaray için bu rakam da kabul edilemedi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Levy arasındaki pazarlıkta kazanan Timur oldu.
9 MİLYONU KABUL ETTİLER
Kolombiyalı stoper Leverkusen'e de gitmeyi kabul etmeyince Galatasaray'ın eli daha da güçlendi. Levy son gün 7 milyon euro indirime giderek, 9 milyonu kabul etti.
ŞARTLARI KABUL ETTİRDİ
Cim-Bom bunu fırsat bilip Sanchez'in yanına Ndombele'yi ekleme kararı aldı. Son gün paket haline getirilen transferde Galatasaray, Ndombele'de de istediği şartları kabul ettirdi. Bedavaya kiralanan ve maaşının bir bölümü de Tottenham tarafından karşılanan Fransız oyuncu için Galatasaray'ın elini pazarlıkta iki nokta güçlendirdi.
PREMİER LİG'DEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Bunlardan biri Sanchez transferinde oluşan yeni hava ile beraber Ndombele'nin eklenmek istenmesi, diğeri ise Fransız oyuncunun Premier Lig'den yapılan bir teklifi kabul etmemesi. Bu durum Galatasaray'ın önünü açtı ve iki yıldız alındı.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham ile girdiği sıkı pazarlıktan galip çıktı. İngiliz kulübünün sahibi Daniel Levy ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, sadece iki sezon önce toplamda 104 milyon euro bonservis ödediği Ndombele ve Sanchez'i çok düşük rakamlara kaptı.
İLK GÖRÜŞMEDE 22 MİLYON İSTENDİ
Sanchez için Tottenham ilk görüşmede 22 milyon euro isterken, Levy'nin daha sonra 16.5 milyon euroya indiği öğrenildi. Galatasaray için bu rakam da kabul edilemedi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Levy arasındaki pazarlıkta kazanan Timur oldu.
9 MİLYONU KABUL ETTİLER
Kolombiyalı stoper Leverkusen'e de gitmeyi kabul etmeyince Galatasaray'ın eli daha da güçlendi. Levy son gün 7 milyon euro indirime giderek, 9 milyonu kabul etti.
ŞARTLARI KABUL ETTİRDİ
Cim-Bom bunu fırsat bilip Sanchez'in yanına Ndombele'yi ekleme kararı aldı. Son gün paket haline getirilen transferde Galatasaray, Ndombele'de de istediği şartları kabul ettirdi. Bedavaya kiralanan ve maaşının bir bölümü de Tottenham tarafından karşılanan Fransız oyuncu için Galatasaray'ın elini pazarlıkta iki nokta güçlendirdi.
PREMİER LİG'DEN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Bunlardan biri Sanchez transferinde oluşan yeni hava ile beraber Ndombele'nin eklenmek istenmesi, diğeri ise Fransız oyuncunun Premier Lig'den yapılan bir teklifi kabul etmemesi. Bu durum Galatasaray'ın önünü açtı ve iki yıldız alındı.