Galatasaray, Tottenham'ı böyle avladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Okan Buruk, Ange Postecoglou'nu üçüncü bölge presiyle devirdi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Tottenham'ı böyle avladı!
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08 Kasım 2024 11:35
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de ilk altı takımlarından olan Tottenham'ı da 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Hem Başakşehir hem Galatasaray'da daha önce İngiliz takımlarına karşı ses getiren galibiyetler alan Okan Buruk bir yenisini daha ekledi.

Adam adama baskısından vazgeçmeyen Buruk, 3-4-1-2 dizilimiyle de riskli bir planı tercih etti.

İlk düdükten itibaren rakip kaleciye kadar baskı yaparak oynayan Galatasaray'da Buruk, Posteceglou'nu üçüncü bölge presiyle devirdi.

58 TOP KAZANDI

Adam adama baskıyla Tottenham'ı adeta paralize eden Galatasaray, tehlikeli bölgede 58 top kazandı.

Geçiş hücumlarıyla meşhur Tottenham'ın oyun kurmasına izin vermeyen Galatasaray'ın kazandığı 58 topun 12'si Tottenham kalesinde şutla noktalandı.

Bu plan ile İngiliz ekibini kendi kalesinden uzakta tutmayı başaran Cimbom kendi tehlikeli bölgesinde ise sadece 26 top kaybetti ve bunların hiçbiri şut ile sonuçlanmadı.

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