Galatasaray, Toreira'ya partner arıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonlukta orta sahanın bel kemiği olan Lucas Torreira'nın yanına yeni bir isim istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Toreira'ya partner arıyor!
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14 Haziran 2023 13:33
Futbolculuğunda Galatasaray'ın orta sahadaki yıldızıyken Emre Belözoğlu ile ayrılmaz bir ikili olan Okan Buruk, yönetimden ilginç bir talepte bulundu.

Buruk'un, yönetimle yaptığı toplantıda "Okan-Emre uyumu gibi Torreira'nın da Okan'ını bulmalıyız" dediği öğrenildi.

Oyunu iki yönlü oynayan bir merkez orta saha için yönetime rapor veren başarılı hocanın gündeminde iki yıldız var: Renato Sanches ve Leandro Paredes…

Sanches hücuma daha yatkınken Paredes ise defansif gücüyle öne çıkıyor. İki oyuncu arasındaki karar, maliyetlerine göre verilecek.

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