Galatasaray, Toreira'ya partner arıyor!

Futbolculuğunda Galatasaray'ın orta sahadaki yıldızıyken Emre Belözoğlu ile ayrılmaz bir ikili olan Okan Buruk, yönetimden ilginç bir talepte bulundu.
Buruk'un, yönetimle yaptığı toplantıda "Okan-Emre uyumu gibi Torreira'nın da Okan'ını bulmalıyız" dediği öğrenildi.
Oyunu iki yönlü oynayan bir merkez orta saha için yönetime rapor veren başarılı hocanın gündeminde iki yıldız var: Renato Sanches ve Leandro Paredes…
Sanches hücuma daha yatkınken Paredes ise defansif gücüyle öne çıkıyor. İki oyuncu arasındaki karar, maliyetlerine göre verilecek.
Buruk'un, yönetimle yaptığı toplantıda "Okan-Emre uyumu gibi Torreira'nın da Okan'ını bulmalıyız" dediği öğrenildi.
Oyunu iki yönlü oynayan bir merkez orta saha için yönetime rapor veren başarılı hocanın gündeminde iki yıldız var: Renato Sanches ve Leandro Paredes…
Sanches hücuma daha yatkınken Paredes ise defansif gücüyle öne çıkıyor. İki oyuncu arasındaki karar, maliyetlerine göre verilecek.
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