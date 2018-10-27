Galatasaray, TOFAŞ'a da yenildi, son sıraya indi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında TOFAŞ, Galatasaray'ı 97-82 yendi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Webster ve Göksenin Köksal ile sayılar bulan Galatasaray, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Konuk ekibin farkı açmasına izin vermeyen TOFAŞ, Weems ve Garrett'in kazandırdığı basketlerle 8. dakikada 19-19 eşitliği sağladı. Galatasaray, ilk periyodu 27-26 üstün bitirdi.İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ikinci periyotta, Auguste'nin bireysel performansıyla ön plana çıkan konuk ekip, 6. dakikada 6 sayılık (39-33) fark yakaladı. Skor bulmakta zorluk çeken TOFAŞ, Weems, Kadji ve Yiğit Arslan'la skor üreterek devreye girererken skoru eşitledi: 48-48.Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, Auguste ve Harrison ikilisinin bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalarak farkı ilk kez çift hanelere (58-48) çıkardı. Kadji ve Mejia ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, 9-0'lık seri yakalayarak skoru tekrar 64-64'e getirdi. Seyirci desteğini de arkasına alan Bursa temsilcisi, tempoyu yükselterek Garrett'in 28. dakikadaki iki sayılık basketiyle uzun süre sonra öne geçti: 66-64. İyi oyunu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna da 74-68 galip durumda girdi.Son periyotta tempolu mücadelesini sürdürerek, oyunun hakimiyetini eline alan TOFAŞ, karşılaşmadan 97-82 galip ayrıldı.TOFAŞ'ta 25 sayı üreten Mejia, galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'da 28 sayıyla oynayan Auguste, maçın en skorer ismi oldu.Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan KöyiçiGarrett 17, Withey, Mejia 25, Weems 20, Kadji 9, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 13, Mert Konuk, Muhaymin Mustafa, Muhsin YaşarWebster 14, Harrison 15, Hayes 4, Auguste 28, Göksenin Köksal 10, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz 6, Erol Can Çinko, Klobucar 326-27: 48-4874-6834.35 Weems, 34.58 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)