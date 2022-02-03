Galatasaray tişörtlü paylaşıma kulüpten ihraç geldi

Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından Egehan Has'ın sosyal medyada Galatasaray tişörtüyle idman yaparken paylaşım yapması üzerine kırmızı siyahlı ekiple ilişiği kesildi.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun kulüpte yer almayacağı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı: "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun kulüpte yer almayacağı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı: "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."