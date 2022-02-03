Galatasaray tişörtlü paylaşıma kulüpten ihraç geldi

Eskişehirsporlu genç oyuncu Egehan Has'ın Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapması pahalıya mal oldu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray tişörtlü paylaşıma kulüpten ihraç geldi
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03 Şubat 2022 02:51
Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından Egehan Has'ın sosyal medyada Galatasaray tişörtüyle idman yaparken paylaşım yapması üzerine kırmızı siyahlı ekiple ilişiği kesildi.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun kulüpte yer almayacağı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı: "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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