Galatasaray, TFF'ye gidiyor! İstifa istenecek

Galatasaray, bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın istifası için Futbol Federasyonu'na gidecek. Cim-Bom Çarşamba günü ise Icardi'nin sevki için Futbol Federasyonu'na bir sunum yapacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, TFF'ye gidiyor! İstifa istenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2023 08:55
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı hareketli bir hafta bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YAPILACAK

Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi tepki topladı.

Aslan'ın, Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki çarşamba günü Futbol Federasyonu ile yapacağı zirvede kulüp adına sevk konusunu gündeme getirecekleri öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery