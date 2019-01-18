Galatasaray, Tetteh transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam edenısrarını sürdürüyor.Bir süredir gündemden olan Tetteh transferinde Galatasaray'ın sona doğru geldiği ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Tetteh ile anlaşmaya vardı.Sarı-kırmızılı takımın, Tetteh için Sparta Prag'ateklif ettiği, Çekya temsilcisinin iseistediği belirtildi.İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken, bu transferin 7-7,5 milyon euro bonservis bedeline birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.