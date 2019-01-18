Galatasaray, Tetteh transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Benjamin Tetteh ısrarını sürdürüyor.
Bir süredir gündemden olan Tetteh transferinde Galatasaray'ın sona doğru geldiği ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Tetteh ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı takımın, Tetteh için Sparta Prag'a 6 milyon euro teklif ettiği, Çekya temsilcisinin ise 8 imlyon euro istediği belirtildi.
İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken, bu transferin 7-7,5 milyon euro bonservis bedeline birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.
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Bir süredir gündemden olan Tetteh transferinde Galatasaray'ın sona doğru geldiği ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Tetteh ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı takımın, Tetteh için Sparta Prag'a 6 milyon euro teklif ettiği, Çekya temsilcisinin ise 8 imlyon euro istediği belirtildi.
İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken, bu transferin 7-7,5 milyon euro bonservis bedeline birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın