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Galatasaray, Tetteh transferinde sona geldi

Galatasaray'ın Benjamin Tetteh ile anlaştığı, Sparta Prag ile pazarlıklarda son aşamaya geldiği öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Tetteh transferinde sona geldi
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18 Ocak 2019 01:09
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Benjamin Tetteh ısrarını sürdürüyor.

Bir süredir gündemden olan Tetteh transferinde Galatasaray'ın sona doğru geldiği ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Tetteh ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı takımın, Tetteh için Sparta Prag'a 6 milyon euro teklif ettiği, Çekya temsilcisinin ise 8 imlyon euro istediği belirtildi.

İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken, bu transferin 7-7,5 milyon euro bonservis bedeline birkaç gün içerisinde bitmesi bekleniyor.



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