Galatasaray Tete transferinde son durum! Son dakika GS haberleri

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından yıldız sağ kanat Tete'yi de kadrosuna katmak üzere. İşte transferin detayları...
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Tete, sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçti. Sarı kırmızılı takımın, oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kulübün hukuk kurulu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip S.Donetsk ile kontratını fesheden Sambacı'nın sözleşmesini inceledi. Herhangi bir sorun olmadığı kanaatine varıldı.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon başına 2.8 milyon Euro maaş alacak.
Sol ayaklı Brezilyalı oyuncu, çoğunlukla sağ kanatta forma giyerken zaman zaman santrforda da oynuyor.
İŞTE 6 MADDEDE TETE
Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da geçirdi. 17 maçta 13 isabetli şutta 6 gol kaydederken takımı adına 1 penaltı kazandırdı, arkadaşlarına da 3 gol fırsatı hazırladı.
Lyon'un teknik direktörü Peter Bosz, "Tete özel bir oyuncu ve onun boşta olmasına şaşırdım" diyerek oyuncunun yeteneklerinin altını çizdi.
Rakibini geniş alanda karşılamayı seven Tete, yüzde 43 değerinde başarılı dribblinge imza attı.
Topla oynamayı çok fazla seven Sambacı, yarım sezonda maç başı 0.9 top kaybı yaparken %81'lik pas isabeti değeriyle mücadele etti.
Takıma defansif yönden de katkı veren Tete, top çalmada maç başı 1.2, pas arasında da 0.8'lik değerle öne çıktı
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Tete, sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçti. Sarı kırmızılı takımın, oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kulübün hukuk kurulu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip S.Donetsk ile kontratını fesheden Sambacı'nın sözleşmesini inceledi. Herhangi bir sorun olmadığı kanaatine varıldı.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon başına 2.8 milyon Euro maaş alacak.
Sol ayaklı Brezilyalı oyuncu, çoğunlukla sağ kanatta forma giyerken zaman zaman santrforda da oynuyor.
İŞTE 6 MADDEDE TETE
Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da geçirdi. 17 maçta 13 isabetli şutta 6 gol kaydederken takımı adına 1 penaltı kazandırdı, arkadaşlarına da 3 gol fırsatı hazırladı.
Lyon'un teknik direktörü Peter Bosz, "Tete özel bir oyuncu ve onun boşta olmasına şaşırdım" diyerek oyuncunun yeteneklerinin altını çizdi.
Rakibini geniş alanda karşılamayı seven Tete, yüzde 43 değerinde başarılı dribblinge imza attı.
Topla oynamayı çok fazla seven Sambacı, yarım sezonda maç başı 0.9 top kaybı yaparken %81'lik pas isabeti değeriyle mücadele etti.
Takıma defansif yönden de katkı veren Tete, top çalmada maç başı 1.2, pas arasında da 0.8'lik değerle öne çıktı