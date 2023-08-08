Transfer çalışmalarını sürdüren, bir transferde daha sona yaklaştı:Galatasaray'da Tete için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme feshindeBrezilyalı yıldız, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisiniyapacak olan sözleşmeye imza atacak.Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 5 milyon euro imza parası ve 3.5 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.