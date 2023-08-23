Galatasaray, Tete'nin lisansını çıkardı!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu mücadele öncesi yeni transferi Tete'nin lisansını çıkardı.
Brezilyalı futbolcu, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine Molde maçının kadrosuna dahil edildi. Tete, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı takım, bu mücadele öncesi yeni transferi Tete'nin lisansını çıkardı.
Brezilyalı futbolcu, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın yerine Molde maçının kadrosuna dahil edildi. Tete, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.